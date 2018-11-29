Жительница Тульской области обманула женщину, прикинувшись подругой ее брата
В дежурную часть отдела МВД по городу Донской с заявлением о краже обратилась жительница микрорайона Новоугольный.
Женщина рассказала, что на улице встретила даму, которая представилась хорошей знакомой брата заявительницы. Женщина пригласила якобы знакомую в гости.
После продолжительного застолья гостья осталась в квартире до утра.
Проснувшись, потерпевшая не обнаружила своего мобильника и 3000 рублей.
Она обратилась в полицию.
В результате проделанной работы стражи порядка задержали подозреваемую на территории Московской области. Безработная ранее судимая 39-летняя жительница Ясногорского района была доставлена для разбирательства.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.