2018-11-29T16:41:45+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области обманула женщину, прикинувшись подругой ее брата

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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В дежурную часть отдела МВД по городу Донской с заявлением о краже обратилась жительница микрорайона Новоугольный.

Женщина рассказала, что на улице встретила даму, которая представилась хорошей знакомой брата заявительницы. Женщина пригласила якобы знакомую в гости.

После продолжительного застолья гостья осталась в квартире до утра.

Проснувшись, потерпевшая не обнаружила своего мобильника и 3000 рублей.

Она обратилась в полицию.

В результате проделанной работы стражи порядка задержали подозреваемую на территории Московской области. Безработная ранее судимая 39-летняя жительница Ясногорского района была доставлена для разбирательства.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

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