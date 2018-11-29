2018-11-29T16:29:42+03:00
Общество

В 2019 году планируется открыть 336 дополнительных мест в детсадах Тулы

Также в 2019 году в Туле планируется открыть дошкольное образовательное учреждение на 75 мест
Виктория ЯКУШИНА
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В детских садах Тулы решен вопрос очередности для детей в возрасте от трех до семи лет. Около 1300 малышей в возрасте до трех лет пока ждут своей очереди, но и эта очередь сокращается. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Тулы Татьяна Золотова.

В этом году благодаря поддержке Губернатора Тульской области в Туле открылся новый детский сад в микрорайоне Петровский на 110 мест.

Новый детский сад на 200 мест заработал в микрорайоне Левобережный. В селе Зайцево построен детсад на 60 мест.

В 2019 году планируется открыть дошкольное образовательное учреждение на 75 мест в жилом комплексе «Солнечный» на пересечении улиц Макаренко и Седова. Ведется строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Серебровской на 120 мест.

Путем изменения функционального назначения помещений в уже существующих садах за счет средств областного и местного бюджетов в течение 2018 года открыто 405 дополнительных мест.

В 2019 году планируется открыть 336 дополнительных мест.

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