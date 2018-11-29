В Туле ищут похитителя мобильника с "муляжом ребенка".

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-29T16:25:53+03:00

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В Тульской области полицейские разыскивают причастного к краже мобильника.

Как выяснилось, чтобы провернуть дело, похититель использовал в качестве отвлекающего маневра комбинезон и одеяло для малолетнего ребенка.

Мужчина взял с витрины мобильный телефон, вытащил его из коробки и снял защитный магнит, после чего положил телефон в детский комбинезон и беспрепятственно покинул торговую точку. Коробка и магнит остались спрятанными за другими товарами на витрине.

Отсутствие телефона персонал магазина обнаружил только спустя несколько часов. Информация о произошедшем была передара в полицию.

Стражи порядка не исключают, что подобным образом могли совершаться хищения и в других супермаркетах. В отделе полиции «Центральный» было возбуждено уголовное дело.

Записи камер видеонаблюдения позволили преположить, кто именно причастен к краже и на каком автомобиле злоумышленник уехал с места преступления.

Сейчас личность его устанавливается. Был ли живой ребенок в комбинезоне - доподлинно неизвестно. Правоохранители предполагают, что он был пуст и использовался как "муляж ребенка".

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно об изображенном на видео, сообщить информацию по телефонам 32-46-00 или 32-46-02.