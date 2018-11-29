2018-11-29T16:28:02+03:00
Общество

В Пролетарском округе ведется вывоз использованных покрышек

Работа по сбору и утилизации автопокрышек организована главным управлением округа
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудниками МКУ «Сервисный центр города Тулы» в Пролетарском округе Тулы проводится вывоз 80 использованных покрышек с улиц Марата, Вильямса, Бондаренко, Майской.

Напомним, глава администрации города Тулы Евгений Авилов поручил начальникам главных управлений по территориальным округам проработать вопрос утилизации покрышек с представителями пунктов шиномонтажа и гаражных кооперативов.

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