На улицах Тулы расчищают снег

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-29T16:04:46+03:00

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Сегодня, 29 ноября 2018 года, специалисты проводили уборку магистральных и второстепенных улиц города Тулы.

Работы велись в том числе на улицах Первомайской, Кирова, Кутузова, Макаренко, а также на Красноармейском проспекте.

Проводилась очистка парковочного пространства на ул. Кирова, Кутузова, Первомайской, М. Тореза, Тимирязева.

Осуществлялась подчистка центральных мостов.

Параллельно ведется обработка улиц и тротуаров противогололедными реагентами.

В уборке города были задействованы 76 единиц техники и 132 человека.