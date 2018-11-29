На улицах Тулы расчищают снег
.
Изменить размер текста:
Сегодня, 29 ноября 2018 года, специалисты проводили уборку магистральных и второстепенных улиц города Тулы.
Работы велись в том числе на улицах Первомайской, Кирова, Кутузова, Макаренко, а также на Красноармейском проспекте.
Проводилась очистка парковочного пространства на ул. Кирова, Кутузова, Первомайской, М. Тореза, Тимирязева.
Осуществлялась подчистка центральных мостов.
Параллельно ведется обработка улиц и тротуаров противогололедными реагентами.
В уборке города были задействованы 76 единиц техники и 132 человека.