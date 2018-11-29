2018-11-29T16:02:45+03:00
Политика

Заместителем председателя Тульской областной думы назначен Александр Рем

Александр Рем начнет исполнять свои обязанностей с 3 декабря 2018 года
Виктория ЯКУШИНА
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Заместителем председателя Тульской областной думы назначен Александр Рем. На этот пост он был выбран большинством голосов депутатов.

С назначением на долдность зампреда поздравил председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.

На основании постановления, Александр Рем начнет исполнять свои обязанностей с 3 декабря 2018 года.

Отметим, что ранее он занимал должность руководителя комитета по экономической политике и финансам.

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