Заместителем председателя Тульской областной думы назначен Александр Рем
Александр Рем начнет исполнять свои обязанностей с 3 декабря 2018 года
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Заместителем председателя Тульской областной думы назначен Александр Рем. На этот пост он был выбран большинством голосов депутатов.
С назначением на долдность зампреда поздравил председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.
На основании постановления, Александр Рем начнет исполнять свои обязанностей с 3 декабря 2018 года.
Отметим, что ранее он занимал должность руководителя комитета по экономической политике и финансам.