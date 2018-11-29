Туляков знакомят с дизайн-проектами дворов, где пройдет ремонт
В рамках программы «Формирование современной городской среды» предусмотрено согласование с жителями дизайн-проектов дворовых территорий
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29 ноября 2018 года в Туле состоялся объезд дворовых территорий Привокзального территориального округа, которые в 2019 году будут отремонтированы в рамках программы «Формирование современной городской среды».
В Привокзальном округе ремонту подлежат 17 объектов, которые включают 22 дворовые территории.
Сотрудники управления благоустройства согласовывают с жителями работы по асфальтированию проездов, пешеходных дорожек, установке детского и спортивного оборудования, лавочек, урн, обустройству освещения и обустройства покрытия под оборудованием, вопросы озеленения, в том числе кронирования или удаления деревьев.