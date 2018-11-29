«Ростелеком» заслужил народное признание туляков

СЕГОДНЯ 15:44 2018-11-29T15:45:39+03:00

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Премия учреждена холдингом «Медиа-Тула» и вручается уже пятый год подряд. Это знак народного признания и доверия туляков.

Особенность «Тульского бренда» заключается в том, что лидеров производителей товаров и услуг выбирают простые жители Тулы и области. В течение всего года корреспонденты изданий «Центр71» и «Комсомольская правда в Туле» опрашивают горожан на улицах, собирают их голоса на сайтах и через анкетирование. В этом году туляки выбирали любимые бренды в 12 номинациях, в числе которых – «Связь, телекоммуникации и облачные сервисы». В результате народного голосования заслуженные награды получили представители 50 предприятий региона в различных сферах бизнеса.

На торжественной церемонии награждения, которая состоялась 28 ноября, статуэтку и диплом победителя директору Тульского филиала ПАО «Ростелеком» вручил глава муниципального образования г.Тула Юрий Цкипури.

Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов:

«Мы гордимся, что туляки уже не первый год отдают свои голоса «Ростелекому». Доверие наших клиентов – это, прежде всего, большая ответственность. В этом году название номинации дополнилось понятием «облачные сервисы». Это не случайно. Облачные продукты и цифровые сервисы все активнее входят в нашу жизнь, и «Ростелеком» играет здесь важную роль. Действующая стратегия «Ростелекома» предусматривает трансформацию в цифрового партнера для населения, бизнеса и государства. Для нас важно, чтобы современные качественные услуги связи пришли в каждый дом, а наши продукты отвечали потребностям жителей региона».

Поздравляя победителей, глава администрации города Тулы Евгений Авилов отметил: «Премия «Тульский бренд» с каждым годом становится все популярнее. Компании, которые выбрали жители Тулы, по праву носят звания лучших в своих сферах. Администрация города Тулы давно и успешно сотрудничает со многими из вас. Доверие и выбор жителей – это показатель стабильной и качественной работы».

«Ростелеком» национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ»: услугами доступа в интернет пользуются 13 млн абонентов, платного ТВ – 10,1 млн зрителей, более половины из которых смотрят уникальное «Интерактивное ТВ». Свыше 1 млн россиян выбрали мобильную связь от «Ростелекома».