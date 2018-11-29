2018-11-29T15:43:22+03:00
Происшествия

Житель Тульской области похитил из «Камаза» два аккумулятора

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Полицейские в Зареченском округе Тулы поймали подозреваемого в краже автомобильных аккумуляторов.

Как выяснилось, злоумышленник воспользовался тем, что в вечернее и ночное время к грузовику «Камаз», припаркованному на стройплощадке можно было подойти, оставаясь незамеченным.

Он снял с машины два аккумулятора, которые, предположительно, планировал в дальнейшем продать.

23-летний безработный ранее судимый местный житель был пойман в качестве подозреваемого и признался стражам порядка в содеянном.

Похищенное у него изъяли.

Сейчас проверяется его причастность к другим возможным противоправным деяниям.

В отделе полиции «Зареченский» возбуждено и расследуется уголовное дело.

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