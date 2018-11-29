2018-11-29T15:37:55+03:00
Общество

Юрий ЦКИПУРИ на премии "Тульский бренд 2018": Все победители очень важны для нашего города

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле состоялось награждение премии "Тульский бренд 2018".

Со сцены к собравшимся обратился глава МО г. Тула Юрий Иванович Цкипури.

- Для меня огромная честь и радость вновь присутствовать на премии «Тульский бренд». Здесь собираются не только коллеги по бизнесу, но и люди, которые уже стали хорошими друзьями. Тула — один из динамично развивающихся городов, он расцветает на глазах, и это во многом заслуга участников прекрасного мероприятия «Тульский бренд». Я сожалею только об одном: премия проходит в пятый раз, а я присутствую на ней только в четвертый. Все победители очень важны для нашего города. Я искренне от всего населения Тулы хочу поздравить победителей со всенародным признанием.

Юрий Иванович вручил награды в номинации «Финансы и страхование»: Банк ВТБ, региональный операционный офис в Тульской области, Филиал «Газпромбанк» АО «Среднерусский», Тульский региональный филиал АО «Россельхозбанк», Тульский региональный филиал Страховой компании «Cогласие», Филиал ПАО Страховой компании «Росгосстрах» в Тульской области, Тульский филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС»

Также мэр Тулы наградил победителей в номинация «Связь, телекоммуникации и облачные сервисы»: Тульский филиал ПАО «Ростелеком», Альтернативный оператор мобильной связи Tele2, ООО ГИЛЬДИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ

Кроме того, глава муниципального образования вручил статуэтки в номинации «Строительные компании»: АО Строительная Компания «ВНЕШСТРОЙ», «Строительная компания Фаворит», Группа строительных компаний «Детинец», Реставрационная компания «Благовест».

Подробнее о мероприятии - в статье.

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