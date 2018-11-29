Елка на главной площади Тулы загорится 1 декабря
Сложная световая иллюминация заиграет чуть позже
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Сбор уникальной зеленой красавицы в Туле завершен. На 32-метровой конструкции расположился новый лапник, 5000 тысяч игрушек и 3D иллюминация.
28 ноября 2018 года прошло тестирование светового оборудования на елке.
Зажечь новогоднюю красавицу планируют 1 декабря, но сложная световая иллюминация заиграет в день открытия праздничных мероприятий в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России».
Открытие состоится 7 декабря.