2018-11-29T14:57:04+03:00
Общество

Елка на главной площади Тулы загорится 1 декабря

Сложная световая иллюминация заиграет чуть позже
Виктория ЯКУШИНА
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Сбор уникальной зеленой красавицы в Туле завершен. На 32-метровой конструкции расположился новый лапник, 5000 тысяч игрушек и 3D иллюминация.

28 ноября 2018 года прошло тестирование светового оборудования на елке.

Зажечь новогоднюю красавицу планируют 1 декабря, но сложная световая иллюминация заиграет в день открытия праздничных мероприятий в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России».

Открытие состоится 7 декабря.

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