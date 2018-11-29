Больницы Тульской области получили три новых мобильных медкомплекса

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-29T14:21:21+03:00

Оборудование было закуплено за счет средств резервного фонда федерального Правительства

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Больницы Тульской области получили три новых мобильных медицинских комплекса. Данные автобусы оснащены рентгеновской цифровой маммографической системой, малодозным флюорографом и другим оборудованием.

Они будут использоваться для проведения обследований жителей Большой Тулы, а также Одоевского, Арсеньевского, Плавского и Чернского районов.

Оборудование было закуплено за счет средств резервного фонда федерального Правительства.

Всего в системе здравоохранения Тулькой области используется 27 таких машин.