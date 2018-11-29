Тульский музей оружия проводит акцию для людей с ограниченными возможностями

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-29T14:00:59+03:00

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В ближайшие выходные, 1 и 2 декабря, в Тульском музее оружия проходят дни бесплатного посещения экспозиции для людей с ограниченными возможностями.

Акция «Музей для всех!» проводится по инициативе Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) при активной поддержке Министерства культуры России, содействии фонда Сбербанка «Вклад в будущее», социального проекта «Колесо обозрения» и информационного портала «Культура.РФ».