В Туле продолжается уборка улиц от снега

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-29T13:49:47+03:00

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В четверг, 29 ноября, в Туле производилась уборка от снега магистральных и второстепенных улиц.

Проводилась очистка парковочного пространства на ул. Кирова, Кутузова, Первомайской, М. Тореза, Тимирязева. Осуществлялась подчистка центральных мостов.

Работы велись, в том числе на ул. Первомайской, Кирова, Кутузова, Макаренко, на Красноармейском проспекте.

Параллельно ведется обработка улиц и тротуаров противогололедными реагентами.

В уборке города были задействованы 76 единиц техники и 132 человека.