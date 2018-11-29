В Туле продолжается уборка улиц от снега
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В четверг, 29 ноября, в Туле производилась уборка от снега магистральных и второстепенных улиц.
Проводилась очистка парковочного пространства на ул. Кирова, Кутузова, Первомайской, М. Тореза, Тимирязева. Осуществлялась подчистка центральных мостов.
Работы велись, в том числе на ул. Первомайской, Кирова, Кутузова, Макаренко, на Красноармейском проспекте.
Параллельно ведется обработка улиц и тротуаров противогололедными реагентами.
В уборке города были задействованы 76 единиц техники и 132 человека.