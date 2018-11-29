При благоустройстве скверов в Туле будут учтены местный колорит и зонирование

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-29T13:43:23+03:00

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В среду, 28 ноября, в управлении по благоустройству обсудили вопросы ремонта объектов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Было решено в 2019 году отремонтировать общественные пространства на площади перед Главпочтамтом и на пересечении ул.Кирова и ул.Кутузова (Кировский сквер).

Предполагается ремонта и приведения в единообразие фасадов хозяйствующих субъектов, прилегающих к пространствам.

Также рассматривалась возможность установки арт-объектов, внесения изменений в дендропланы, функционирования и последующего содержания сухого фонтана в Кировском сквере.

Напомним, что по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова ведется разработка проектов благоустройства общественных пространств: на площади перед главпочтамтом и в Кировском сквере.

Так, у главпочтамта будет учтен местный колорит – художники с картинами останутся на своем месте. На здании Ростелекома планируется сделать архитектурную подсветку. Концепция также предполагает преобразование торговых павильонов и входной группы в подземный переход.

В Кировском сквере предполагается зонирование. Предусмотрены зона тишины с измененным рельефом, игровая зона с детским и спортивным оборудованием, фонтан, амфитеатр.

Также на общественных пространствах выполнят работы по озеленению.