2018-11-29T11:43:31+03:00
Общество

Тульские таксисты будут проводить экскурсии для туристов

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

7 декабря, в день старта проекта «Тула – Новогодняя столица России», появится первое в регионе туристическое такси.

Идея принадлежит комитету Тульской области по развитию туризма и ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси. Первым этапом реализации проекта стало экспресс-обучение таксистов основам проведения экскурсий.

Для водителей такси разработан специальный курс, в который входят лекции о туристической привлекательности региона и этике общения с туристами, практическое занятие с гидом по городу на автобусе, итоговое тестирование на усвоение материалов.

Первыми участниками программы стали 20 водителей. После обучения они смогут провести полноценную экскурсию по историческому центру Тулы: например, рассказать об истории Тульского кремля, или здания музея «Тульские самовары», усадьбах на улице Менделеевской, а также о мероприятиях, которые пройдут в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России».

При заказе такси гости и жители Тулы смогут не просто доехать до места назначения, но и совершить увлекательную экскурсию, которую по пути следования проведет таксист-экскурсовод.

Заказать такое такси можно по телефону: (4872) 71-71-71. Как отмечают перевозчики, его ценовая политика ничем не будет отличаться от обычного такси.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
5 декабря возле площади Победы будет запрещена остановка и стоянка
Елка на главной площади Тулы загорится 1 декабря
Больницы Тульской области получили три новых мобильных медкомплекса
Тульский музей оружия проводит акцию для людей с ограниченными возможностями
В Туле продолжается уборка улиц от снега
При благоустройстве скверов в Туле будут учтены местный колорит и зонирование
Компания Essity получила две награды за инновации и экологичность
В Болдинском сквере установили ель, сказочные композиции, светодиодные арки
Евгений Авилов вручил премию "Тульский бренд" транспортным и коммунальным преприятиям
В Ясногорском районе обнаружено тело ранее пропавшего без вести мужчины
«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев
В Тульской области в результате ДТП мужчина и женщина попали в больницу
В Тульской областив ДТП пострадали два человека
Пекари компании СПАР представили тулякам русские пироги с разнообразными начинками
В Туле поздно вечером сгорела дача
В Туле пожарные 27 минут тушили строительные вагончики
В поселке Октябрьский ночью сгорела баня
В Тульской области ночью сгорела дача