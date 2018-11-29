Тульские таксисты будут проводить экскурсии для туристов

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-29T11:43:31+03:00

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7 декабря, в день старта проекта «Тула – Новогодняя столица России», появится первое в регионе туристическое такси.

Идея принадлежит комитету Тульской области по развитию туризма и ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси. Первым этапом реализации проекта стало экспресс-обучение таксистов основам проведения экскурсий.

Для водителей такси разработан специальный курс, в который входят лекции о туристической привлекательности региона и этике общения с туристами, практическое занятие с гидом по городу на автобусе, итоговое тестирование на усвоение материалов.

Первыми участниками программы стали 20 водителей. После обучения они смогут провести полноценную экскурсию по историческому центру Тулы: например, рассказать об истории Тульского кремля, или здания музея «Тульские самовары», усадьбах на улице Менделеевской, а также о мероприятиях, которые пройдут в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России».

При заказе такси гости и жители Тулы смогут не просто доехать до места назначения, но и совершить увлекательную экскурсию, которую по пути следования проведет таксист-экскурсовод.

Заказать такое такси можно по телефону: (4872) 71-71-71. Как отмечают перевозчики, его ценовая политика ничем не будет отличаться от обычного такси.