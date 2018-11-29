2018-11-29T10:46:01+03:00
Общество

В Ясногорском районе обнаружено тело ранее пропавшего без вести мужчины

Юлия КУДЫМОВА
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Во вторник, 27 ноября, на дне разрушенного погреба, расположенного неподалеку от дома 19 по улице Кооперативной в поселке Шеверняево Заокского района Тульской области, обнаружено тело с признаками насильственной смерти – множественными колото-резаными ранениями шеи и грудной клетки.

37-летний мужчина числился без вести пропавшим на территории Заокского района Тульской области.

Ясногорский межрайонный следственный отдел следкома по Тульской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя следственного отдела, следователя-криминалиста следственного управления, которые произвели осмотр места происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначили судебно-медицинскую экспертизу по телу пострадавшего.

Оперативными сотрудниками УМВД России по Тульской области установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления. Им оказался 20-летний местный житель. Следственно-оперативная группа следственного управления произвела с подозреваемым комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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