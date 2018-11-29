2018-11-29T10:16:15+03:00
Общество

В Тульской области в результате ДТП мужчина и женщина попали в больницу

Юлия КУДЫМОВА
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Вчера, 28 ноября, в 09-45 на 11-м километре автодороги «Дон-Волово-Теплое» Воловского района Тульской области произошло ДТП. 60-летний водитель автомобиля «Ваз 21101», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Шкода Ети» под управлением 33-летнего мужчины.

После столкновения автомобиль «Шкода Ети» совершил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП водителя автомобиля «Ваз» и его пассажира, 60-летнюю женщину с различными травмами госпитализировали.

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