В Тульской областив ДТП пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-29T10:10:07+03:00

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Вчера, 28 ноября, в 08-00 на 221-м километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района, Тульской области произошло ДТП.

28-летний водитель «Деу Нексия», по предварительной информации, совершил попутное столкновение с автомобилем «Ваз 2114» под управлением 60-летней женщины.

В результате ДТП водителю автомобиля «Дэу Нексия», и несовершеннолетнему пассажиру, молодому человеку 2001 года рождения, оказана медицинская помощь, отпущены домой. Второй пассажир автомобиля «Деу Нексиа», молодой человек 1992 года рождения, госпитализирован.