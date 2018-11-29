2018-11-29T10:09:18+03:00
Общество

Пекари компании СПАР представили тулякам русские пироги с разнообразными начинками

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Фото: СПАРФото: СПАР
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Новое лакомство появилось в самом большом Гипермаркете СПАР на Металлургов. Пекари компании СПАР представили пироги и караваи по традиционным русским рецептам. В первые же дни новинка пришлась по вкусу тулякам. Лидером продаж стал классический русский сметанник.

- Мы оказались так подвержены европейским трендам со всевозможными чизкейками и денишами, что совсем позабыли о нашей русской народной кухне. А ведь она необычайно богата и вкусна! – отмечает руководитель проекта Оксана Семина. - Наши пекари долго изучали рецептуры, проштудировали массу старинной литературы, больше месяца отрабатывали технологию. И вот сейчас в производстве уже порядка 20 видов пирогов. Начинка самая разнообразная: картофель с грибами, капуста, мясной фарш, ветчина, сыр, творог, черника, вишня, яблоко, груша.

Несколько видов кулебяк с мясом, с капустой. Большой интерес к рыбным пирогам, в составе которых филе лососевых и тресковых видов рыб. Мы приятно удивлены тем что, например, творожно-маковые, фруктово-творожные пироги, с грибами, с сыром и зеленью туляки стали брать на заказ под праздник в альтернативу тортам и пирожным.

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