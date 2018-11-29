В Туле поздно вечером сгорела дача

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-29T10:01:59+03:00

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Вчера, 28 ноября, в 22:11 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дачи. Пожар возник в Крутоовражном проезде Тулы.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-19 и ОП ПСЧ-5.

По прибытии на место происшествия в 22:21, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 22:30. Пострадавших нет.

В результате происшествия дача сгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.