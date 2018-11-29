В Туле пожарные 27 минут тушили строительные вагончики

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-29T09:34:26+03:00

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В среду, 28 ноября, в 22:53 в Туле на улице 5-я Криволученская загорелись строительные вагончики.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета.

В 23:03, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 23:30.

Пострадавших нет.

В результате происшествия один вагончик сгорел полностью, второй выгорел частично.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.