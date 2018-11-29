В Туле пожарные 27 минут тушили строительные вагончики
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В среду, 28 ноября, в 22:53 в Туле на улице 5-я Криволученская загорелись строительные вагончики.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета.
В 23:03, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 23:30.
Пострадавших нет.
В результате происшествия один вагончик сгорел полностью, второй выгорел частично.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.