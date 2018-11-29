В поселке Октябрьский ночью сгорела баня

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-29T09:28:18+03:00

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В среду, 28 ноября, в 23:21 в диспетчерскую службы спасения поступило сообщение о возгорании. Загорелась баня в 11-ом Проезде поселка Октябрьский.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-2, ПСЧ-11 и ОП ПСЧ-2.

По прибытии на место происшествия в 23:31, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 23:48. Пострадавших нет. В результате происшествия баня сгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.