2018-11-29T09:05:19+03:00
Происшествия

В Тульской области ночью сгорела дача

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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29 ноября в с. Павловское Веневского района загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:38.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 20 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Дача сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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