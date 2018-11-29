В Тульской области ночью сгорела дача
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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29 ноября в с. Павловское Веневского района загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:38.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 20 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Дача сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.