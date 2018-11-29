СЕГОДНЯ 08:39 2018-11-29T08:54:55+03:00

Пространства на площади перед Главпочтамтом и на пересечении ул.Кирова и ул.Кутузова отремонтируют в 2019 году

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В Туле обсудили благоустройство общественных пространств на площади перед Главпочтамтом и на пересечении ул.Кирова и ул.Кутузова (Кировский сквер). Объекты отремонтируют в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

У главпочтамта будет учтен местный колорит – художники с картинами останутся на своем месте. На здании Ростелекома планируется сделать архитектурную подсветку. Концепция также предполагает преобразование торговых павильонов и входной группы в подземный переход.

В Кировском сквере предполагается зонирование. Предусмотрены зона тишины с измененным рельефом, игровая зона с детским и спортивным оборудованием, фонтан, амфитеатр.

Также на общественных пространствах выполнят работы по озеленению, сообщает администрация города.