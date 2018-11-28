2018-11-28T17:55:58+03:00
Общество

Туляков, планирующих бракосочетание, проверили на готовность к семейной жизни

Юлия КУДЫМОВА
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Сегодня во Дворце бракосочетания города Тулы специалистами отдела по регистрации заключения брака совместно с Кризисным центром помощи женщинам был организован тренинг «ГСЖ – готов к семейной жизни».

Будущие молодожены учились слышать друг друга, создавать доверительные отношения.

Цель тренинга – формирование основ эффективного взаимодействия и установок на разрешение конфликтных ситуаций в семейных отношениях.

Участниками мероприятия стали молодые люди, подавшие заявление о регистрации брака.

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