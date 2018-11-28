На премии "Тульский бренд" было представлено дефиле авторской одежды "Внучка Филимона"
Впервые на премии "Тульский бренд" прошел показ уникальной коллекции одежды, выполненной умелыми руками тульских мастеров "Внучка Филимона". Дизайнер Стольникова Екатерина (Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса).
Коллекция "Внучка Филимона" выполнена по творческому источнику "Филимоновская игрушка". Взят орнамент и цветовая гамма игрушек и переработана на современный лад. Костюмы сохраняют исконно русские традиции Тульского края. Все модели выполнены из габардина, а орнамент- комбинированием в разной степени косой бейки,тесьмы и фетра. Аксессуары в виде рогов и сумок дополняют образы.
Коллекция заняла первое место в IX Всероссийском фестивале «Русский костюм на рубеже эпох».
Специальные благодарственные письма «За развитие межрегиональных связей и высокий уровень представленных коллекций на фестивале», подписанные лично патриархом российской моды Вячеславом Зайцевым, вручили организатору фестиваля «Губернский стиль в Туле» - директору Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса Сергею Курдюмову и генеральному директору модельно-продюсерского агентства GOLD MODELS Светлане Моториной.
Партнеры показа: Модельно-продюсерское агентство «Gold Models»
goldtula.ru
+7 (903) 840-41-33
Прически и макияж моделей:
свадебный стилист Екатерина Семенова
Инстаграм- @semenovakaterin
Тел.: 8 950 920 20 07
свадебный стилист Елизавета Буслаева
Тел. 89107034502
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