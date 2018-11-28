На премии "Тульский бренд" было представлено дефиле авторской одежды "Внучка Филимона"

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-28T17:40:09+03:00

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Впервые на премии "Тульский бренд" прошел показ уникальной коллекции одежды, выполненной умелыми руками тульских мастеров "Внучка Филимона". Дизайнер Стольникова Екатерина (Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса).

Коллекция "Внучка Филимона" выполнена по творческому источнику "Филимоновская игрушка". Взят орнамент и цветовая гамма игрушек и переработана на современный лад. Костюмы сохраняют исконно русские традиции Тульского края. Все модели выполнены из габардина, а орнамент- комбинированием в разной степени косой бейки,тесьмы и фетра. Аксессуары в виде рогов и сумок дополняют образы.

Коллекция заняла первое место в IX Всероссийском фестивале «Русский костюм на рубеже эпох».

Специальные благодарственные письма «За развитие межрегиональных связей и высокий уровень представленных коллекций на фестивале», подписанные лично патриархом российской моды Вячеславом Зайцевым, вручили организатору фестиваля «Губернский стиль в Туле» - директору Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса Сергею Курдюмову и генеральному директору модельно-продюсерского агентства GOLD MODELS Светлане Моториной.

Партнеры показа: Модельно-продюсерское агентство «Gold Models»

goldtula.ru

+7 (903) 840-41-33

vk.com/the_gold_tula

Прически и макияж моделей:

свадебный стилист Екатерина Семенова

https://vk.com/club97707818

Инстаграм- @semenovakaterin

Тел.: 8 950 920 20 07

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