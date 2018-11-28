2018-11-28T17:40:09+03:00
Общество

На премии "Тульский бренд" было представлено дефиле авторской одежды "Внучка Филимона"

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Впервые на премии "Тульский бренд" прошел показ уникальной коллекции одежды, выполненной умелыми руками тульских мастеров "Внучка Филимона". Дизайнер Стольникова Екатерина (Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса).

Коллекция "Внучка Филимона" выполнена по творческому источнику "Филимоновская игрушка". Взят орнамент и цветовая гамма игрушек и переработана на современный лад. Костюмы сохраняют исконно русские традиции Тульского края. Все модели выполнены из габардина, а орнамент- комбинированием в разной степени косой бейки,тесьмы и фетра. Аксессуары в виде рогов и сумок дополняют образы.

Коллекция заняла первое место в IX Всероссийском фестивале «Русский костюм на рубеже эпох».

Специальные благодарственные письма «За развитие межрегиональных связей и высокий уровень представленных коллекций на фестивале», подписанные лично патриархом российской моды Вячеславом Зайцевым, вручили организатору фестиваля «Губернский стиль в Туле» - директору Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса Сергею Курдюмову и генеральному директору модельно-продюсерского агентства GOLD MODELS Светлане Моториной.

Партнеры показа: Модельно-продюсерское агентство «Gold Models»

goldtula.ru

+7 (903) 840-41-33

vk.com/the_gold_tula

Прически и макияж моделей:

свадебный стилист Екатерина Семенова

https://vk.com/club97707818

Инстаграм- @semenovakaterin

Тел.: 8 950 920 20 07

свадебный стилист Елизавета Буслаева

Тел. 89107034502

@buslaeva__makeup

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляков, планирующих бракосочетание, проверили на готовность к семейной жизни
Премия «Тульский бренд» вручена победителям номинации «Оборонные предприятия»
В четверг, 29 ноября, в тульском Заречье отключат светофоры
1 декабря в Туле будет ограничено движение на улице 9 мая
АО «ТНС энерго Тула» информирует своих абонентов о существующей задолженности по телефону
Проект «Тула – Новогодняя столица России» вошел в ТОП-5 популярных фестивалей
В Туле обсудили антинаркотическую политику региона
В Туле продолжается монтаж праздничных конструкций
В Тульской области планируется строительство полуавтоматического мусоросортировочного комплекса
Зимние мероприятия в парках будут бесплатными для туляков и гостей города
29 ноября в Туле отключат светофоры на Калужском шоссе
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
В Туле прошли экскурсии в рамках Международного дня инвалида
В Туле работает система «Снег»
Уборку снега на придомовых территориях контролируют инспекторы УАТН
В ТулГУ пройдут соревнования по греко-римской борьбе
В Туле ограничат движение по улице Столетова