Премия «Тульский бренд» вручена победителям номинации «Оборонные предприятия»

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-28T17:26:59+03:00

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В номинации «Оборонные предприятия» победили сразу 6 компаний. В эти минуты статуэтки вручает председатель правительства Валерий Шерин.

«Тула – оружейная столица России, с давних времен славилась умельцами и мастерами. Продолжателями этих славных традиций стали предприятия, на которых и по сей день трудятся профессионалы своего дела. Люди, которые своими трудовыми достижениями помогают Тульскому краю занимать лидирующее место в выпуске продукции военно-промышленного комплекса. Победителями премии в номинации «Оборонные предприятия» стали:

Производственное объединение «Туламашзавод»

Евгений Анатальевич Дронов –генеральный директор ПО ТУЛАМАШЗАВОД, герой труда Российской Федерации

Производственное объединение «Туламашзавод» - один из крупнейших холдингов, включающий в себя материнскую компанию «Туламашзавод» и ряд дочерних обществ, в равной степени ориентированных как на выпуск изделий для оборонной промышленности, так и на производство продукции гражданского назначения.

Публичное Акционерное Общество «Тульский Оружейный Завод»

Александр Львович Бахно - первый заместитель генерального директора ПАО «ТОЗ»

Тульский оружейный завод – это не только лицо города, это его символ. ТОЗ – легендарный старейший оружейный завод России, основанный в 1712 году по Указу Петра I. Следуя трехвековым традициям оружейного мастерства, предприятие выпускает военную продукцию, известную не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Публичное Акционерное Общество «Научно-Производственное Объединение «Стрела»

Вадим Евгеньевич Коротков — заместитель генерального директора ПАО НПО «Стрела».

НПО «Стрела» — российский лидер по выпуску радиолокационных станций и в целом по микроэлектронным технологиям. Сегодня в составе Концерна ВКО «Алмаз — Антей» предприятие стремительно развивается, увеличивая выпуск продукции как оборонного, так и гражданского назначения, внедряет инновационные методы производственного менеджмента и ставит перед собой амбициозные цели.

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Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»

Сергей Евгеньевич Ильин - заместитель управляющего директора АО «КБП»

Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова» — одна из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России, коллективом которой разработано, освоено в серийном производстве и сдано на вооружение Российской армии более 150 образцов вооружения и военной техники. В настоящее время предприятие является мощным научно-производственным центром, создающим системы самого современного высокоточного оружия. Технические решения, заложенные в разработках КБП, содержат более 6000 изобретений.

Акционерное общество Научно-производственное объединение «СПЛАВ»

Сергей Всеволодович Севастьянов - руководитель аппарата Генерального директора АО «НПО СПЛАВ».

Накопленный за полувековую деятельность научно-технический потенциал предприятия позволил создать на базе традиционных военных технологий производство наукоемкой гражданской продукции. Товары производства «СПЛАВ» поставляются на отечественный и зарубежные рынки и пользуются нарастающим спросом. Их кредо - глубокий научный подход к созданию и серийному производству продукции.

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения»

Анатолий Иванович Мальцев - заместитель генерального директора АО «ЦКБА»

АО ЦКБА – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, разрабатывающее и серийно изготавливающее с 1969 года тренажеры вооружения и военной техники для сухопутных войск в интересах Министерства обороны РФ и для поставок на экспорт. Предприятие входит в состав холдинговой компании АО «НПО «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».