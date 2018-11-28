АО «ТНС энерго Тула» информирует своих абонентов о существующей задолженности по телефону

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-28T17:02:00+03:00

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Для улучшения качества обслуживания клиентов и сокращения дебиторской задолженности АО «ТНС энерго Тула» обзванивает своих абонентов, напоминая о необходимости погасить задолженность и уточняя причины ее появления.

Телефонное информирование проводится по имеющимся в базе гарантирующего поставщика контактам, предоставленных клиентами. До конца декабря исходящие звонки поступят не менее чем на 40 тысяч номеров стационарных или мобильных номеров телефонов абонентов АО «ТНС энерго Тула».

Во время телефонного разговора оператор сообщает потребителю сумму его задолженности, уточняет причину образования долга и извещает о возможных санкциях в случае неуплаты.

Подобный формат взаимодействия позволит потребителям тщательнее следить за состоянием своих расчетов с энергетиками и не накапливать долги, а поставщику провести детальный анализ причин роста неплатежей.

– Мы надеемся, что использование дополнительных вариантов уведомления позволит стимулировать недобросовестных потребителей к своевременной оплате электроэнергии. Всем остальным абонентам, долги у которых формируются по невнимательности или забывчивости, подобные напоминания помогут аккуратнее соблюдать платежную дисциплину, – отметил заместитель директора по реализации электроэнергии АО «ТНС энерго Тула» Артем Зарва.

АО «ТНС энерго Тула» призывает потребителей внимательнее относиться к вопросам платежной дисциплины, не накапливать задолженность и своевременно оплачивать потребленные энергоресурсы.