Проект «Тула – Новогодняя столица России» вошел в ТОП-5 популярных фестивалей

СЕГОДНЯ 16:36 2018-11-28T16:37:04+03:00

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В рейтинге самых популярных новогодних фестивалей проект «Тула – Новогодняя столица России» занял пятую строчку.

Исследование провело аналитическое агентство ТурСтат. Помимо оружейной столицы России,по мнению участников опросов, самые лучшие фестивали и ярмарки России зимой пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Вологде, Владимире и Костроме.

Напомним, проект «Тула — Новогодняя столица России» пройдет с 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года. На открытии праздника 7 декабря на главной площади города состоятся огненно-пиротехническое и ледовое шоу, торжественное зажжение елки и фейерверк.

В рамках новогоднего праздника на протяжении месяца на различных площадках Тулы пройдут квесты, мастер-классы, концерты и фестивали, пешеходные экскурсии, откроется бесплатный каток. Всего в специальную праздничную программу войдет 2019 мероприятий.

К старту проекта будет запущена бонусная межмузейная экскурсионная программа «Тула – мастерская России». Ее реализуют государственный музей оружия, тульский музей самоваров, мемориальный музей Демидовых и «Октава». Кроме того, 15-16 декабря в «Октаве» откроется индустриальная металлическая елка.