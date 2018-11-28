В Туле обсудили антинаркотическую политику региона

СЕГОДНЯ 15:31 2018-11-28T15:31:44+03:00

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В среду, 28 ноября, В Туле состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии в Тульской области под председательством Губернатора Алексея Дюмина.

«Задача власти всех уровней четко сформулирована Стратегией государственной антинаркотической политики – сформировать в обществе негативное отношение к наркотикам. Одни из инструментов ее решения – активная антинаркотическая пропаганда и грамотная информационная политика в СМИ», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Борьба с распространением наркотиков требует комплексного подхода, пояснил губернатор, так как преступники используют в своих целях современные технологии и Интернет. С их помощью они не только распространяют наркотики, но и пропагандируют их употребление, оставаясь в относительной безопасности.