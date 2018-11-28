2018-11-28T15:31:44+03:00
Общество

В Туле обсудили антинаркотическую политику региона

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В среду, 28 ноября, В Туле состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии в Тульской области под председательством Губернатора Алексея Дюмина.

«Задача власти всех уровней четко сформулирована Стратегией государственной антинаркотической политики – сформировать в обществе негативное отношение к наркотикам. Одни из инструментов ее решения – активная антинаркотическая пропаганда и грамотная информационная политика в СМИ», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Борьба с распространением наркотиков требует комплексного подхода, пояснил губернатор, так как преступники используют в своих целях современные технологии и Интернет. С их помощью они не только распространяют наркотики, но и пропагандируют их употребление, оставаясь в относительной безопасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24