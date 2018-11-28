В Тульской области планируется строительство полуавтоматического мусоросортировочного комплекса

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-28T15:05:09+03:00

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Во вторник, 27 ноября, в здании МЦ «Родина» состоялась встреча жителей Тулы, Щекинского района, Киреевского района, города Новомосковска с представителями ООО «Хартия» по вопросам о деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Напомним, что согласно требованиям федерального законодательства, вопросы обращения с ТКО регулируются при непосредственном участии региональных операторов. Их основная задача – обеспечить модернизацию всей мусороперерабатывающей инфраструктуры.

В конкурсе по отбору региональных операторов в Тульской области в марте 2018 года победителями стали две компании. ООО «Хартия» будет работать в границах города Тулы, Щекинского и Киреевского районов (Зона деятельности №1). ООО «МСК-НТ» будет осуществлять деятельность на остальной территории региона. К непосредственному исполнению своих обязательств компании приступят с 1 января 2019 года.

ООО «Хартия» работает в Туле уже с 1 ноября, в настоящее время организация сотрудничает с 40 управляющими компаниями по вопросам вывоза мусора. В «Хартии» трудится 120 специалистов – все они туляки. Планируется, что в штате будет более 200 сотрудников.

В 2019 году в Туле ООО «Хартия» планирует ввести в эксплуатацию первую очередь современного мусорного полигона, обеспеченного очистными системами сбора фильтрата, водонепроницаемым основанием и отвечающего другим требованиям экологической безопасности. В настоящее время специалисты приступили к подготовке строительной площадки, в декабре этого года начнутся строительные работы.

Также предусматривается строительство полуавтоматического мусоросортировочного комплекса. Большое внимание компания уделяет массовому внедрению системы раздельного сбора отходов.

Геннадий Бородин подчеркнул, что все контейнерные площадки будут обустроены. Ответственность за вывоз мусора, состояние контейнеров, порядок в месте сбора отходов несет ответственность ООО «Хартия», управляющая компания будет следить за подходом и ограждением площадки. Это касается жителей многоквартирных домов. С ними напрямую или с УК компания заключит договор на оказание услуг.

С жителями домов в частном секторе проведут собрания, на которых определятся со способом вывоза мусора.

В связи с тем, что часть вопросов, по мнению туляков, осталась по-прежнему без ответа, жителями предложено провести подобные встречи в каждом районе Тулы, а ООО «Хартия» рекомендовать более полно ответить на все вопросы жителей и подготовить презентацию о своей деятельности.