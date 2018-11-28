Зимние мероприятия в парках будут бесплатными для туляков и гостей города

СЕГОДНЯ 14:49 2018-11-28T14:49:53+03:00

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Сегодня, 28 ноября, в Центральном парке заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев рассказал о программе мероприятий проекта «Зима по-тульски».

«В этом году «Зима по-тульски» вошла в состав проекта «Тула – новогодняя столица России». Все мероприятия бесплатны для посетителей, и я уверен, что они будут интересны как тулякам, так и туристам. Основными направлениями проекта стали: «Станция_спортивная», «Станция_музыкальная», «Станция_детская» и «Станция_праздничная», - сказал Андрей Журавлев.

Самым масштабным направлением станет «Станция_детская», где объединены уже хорошо зарекомендовавшие и новые современные форматы организации досуга для наших маленьких посетителей: кулинарные мастер-классы, показы ретро-комиксов. Блок «Станция_спортивная» предполагает целый перечень мероприятий для активного отдыха. На «Станции праздничной», уже в декабре посетителей ждут «Первая зимняя вечеринка», «Забег Дедов Морозов», Арт-встреча «Нитки», открытие новогодней ёлки и многие другие интересные события.