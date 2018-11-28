В Туле прошли экскурсии в рамках Международного дня инвалида

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-28T13:17:52+03:00

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По традиции лицам с инвалидностью предоставляется возможность поучаствовать на безвозмездной основе в культурно-досуговых, интеллектуально-познавательных мероприятиях, с посещением исторически значимых мест города Тулы.

Администрацией Тулы были организованы все экскурсии в Тульский государственный музей оружия, а также благотворительная экскурсионная поездка в музей-усадьбу Льва Толстого «Ясная Поляна».

Транспортное обслуживание экскурсий осуществлялось специализированным автобусом с электроподъемным устройством для кресло-колясок.

Напомним, администрация города Тулы приобрела автобус, оборудованный для перевозки людей с ограниченными возможностями. Он предназначен для их участия в социально значимых мероприятиях, организуемых администрацией города Тулы, Тульской городской Думой, а также в мероприятиях регионального и федерального значения. На новом автобусе туляки могут отправиться на экскурсии, соревнования, конкурсы или в спортивные учреждения для занятий спортом. Составлено расписание таких поездок.

Автобус скомплектован на базе ПАЗ-320414-04. Рассчитан на 11 мест, три дополнительных места оборудованы быстросъемными креплениями для инвалидных колясок. Транспорт дооборудован гидравлическим подъемником кассетного типа, специальными поручнями рядом с местом крепления кресел-колясок, ремнями безопасности, аудио-видео системой с монитором, кондиционером, тахографом.