Уборку снега на придомовых территориях контролируют инспекторы УАТН

СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-28T13:10:58+03:00

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Сегодня, 28 ноября 2018 года, инспекторы УАТН в Туле вышли в очередной рейд.

Уборку снега на проезжей части и тротуарах проверяли по ряду адресов. Так, на Дементьева, 25 снег не убран. На придомовой территории соседнего дома 43 по ул. Кутузова от снега почищена и проезжая часть и тротуары, управляющая компания там другая.

На предмет уборки от снега в день инспекторы УАТН проверяют до 100 придомовых территорий. С начала недели были проинспектированы более 300 дворов, по 15 выявлены нарушения.

По всем нарушениям будут составлены протоколы об административных правонарушениях. Юридическому лицу грозит от 100 до 300 тысяч рублей штрафа, на должностное лицо штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Если снегопад отсутствовал, то по правилам благоустройства города придомовая территория должна быть убрана до 8 утра. Если был снегопад, то через 2 часа после его окончания должна быть произведена уборка придомовой территории от снега. Причем уборка производится до асфальтового покрытия.