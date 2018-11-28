Мужчина до смерти забил посетителя бара в Туле
В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" в отношении мужчины.
Как выяснилось, ночью 7 ноября 2018 года пьяный обвиняемый в одном из баров в Пролетарском районе Тулы поругался с находившимся там одним из мужчин.
В результате обвиняемый избил посетителя бара руками и ногами по различным частям тела.
Пострадавший в этот же день был доставлен в медицинское учреждение, где 16 ноября 2018 года умер от полученных телесных повреждений.
Следователи следственного отдела и сотрудники УМВД России установили причастного к совершению данного преступления. Им оказался 31-летний местный житель, которому в настоящее время предъявлено обвинение. Он уже заключен под стражу.
С обвиняемым продолжается производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.