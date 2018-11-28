2018-11-28T11:45:26+03:00
Происшествия

На 23-летнего жителя Тульской области завели уголовное дело за пьяную езду

Мужчину в очередной раз поймали нетрезвым на дороге
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Госавтоинспекции в Новомосковске поймали нетрезвого водителя, который ранее уже был судим за повторное управление авто в пьяном виде.

Правоохранители остановили машину «Киа» нарушителя в ходе работы по надзору за дорожным движением. Перемещение автомобиля могло быть опасным для других машин и пешеходов.

Во время проверки сотрудники Госавтоинспекции предположили, что мужчина за рулем может быть нетрезв. Водитель отказался от законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

При установлении его личности полицейские выяснили, что 23-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за повторный случай нетрезвого вождения. При этом он снова таким же образом нарушил закон.

В отделе МВД России по городу Новомосковску возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ТулГУ пройдут соревнования по греко-римской борьбе
В Туле ограничат движение по улице Столетова
Мужчина до смерти забил посетителя бара в Туле
В Тульской области фура подмяла легковушку: один погиб, четверо пострадали
63-летняя тулячка стала жертвой "телефонного мошенничества"
В Тульской области 14-летний подросток угнал родительский автомобиль и врезался в дерево
В Тульской области сестра лишила квартиры брата-инвалида: организована доследственная проверка
В Тульской области мужчина вскрыл гараж и украл болгарку и триммер
Более 590 тысяч туяков получили прививку от гриппа
5 декабря передвижная приемная продолжит работу на территории «Ильинское»
В Туле пенсионерка взыскала почти 300 тысяч рублей с медицинского центра
Новый год 2018-2019 в Туле: на площади Ленина выступят «Дискотека Авария», Лада Дэнс и ВИА «Поющие гитары»
Число преступлений среди подростков в Тульской области выросло на 10%
28 ноября передвижная приемная продолжит работу на территории «Шатское» в Туле
В Туле снесут многоквартирный дом на ул. Демонстрации
В Туле прошли мастер-классы по конструированию
В Тульской области горящую дачу тушили шесть пожарных
Бейдж «Гость Тулы»: как получить
В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший
На Дзержинского в Туле столкнулись три авто: есть пострадавший
В Туле на ул. Пролетарской сгорел автомобиль "Шевроле Нива"