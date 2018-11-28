На 23-летнего жителя Тульской области завели уголовное дело за пьяную езду
Сотрудники Госавтоинспекции в Новомосковске поймали нетрезвого водителя, который ранее уже был судим за повторное управление авто в пьяном виде.
Правоохранители остановили машину «Киа» нарушителя в ходе работы по надзору за дорожным движением. Перемещение автомобиля могло быть опасным для других машин и пешеходов.
Во время проверки сотрудники Госавтоинспекции предположили, что мужчина за рулем может быть нетрезв. Водитель отказался от законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.
При установлении его личности полицейские выяснили, что 23-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за повторный случай нетрезвого вождения. При этом он снова таким же образом нарушил закон.
В отделе МВД России по городу Новомосковску возбуждено уголовное дело.