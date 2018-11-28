2018-11-28T11:43:21+03:00
Происшествия

В Тульской области фура подмяла легковушку: один погиб, четверо пострадали

Скончался 40-летний пассажир автомобиля «Мицубиси Лансер»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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27 ноября в 13.18 на 222 км трассы М-4 «Дон» Узловского района произошло ДТП. 39-летний мужчина на автомобиле «Скания» с полуприцепом, по предварительной информации, столкнулся в попутном направлении с автомобилем «Мицубиси Лансер», за рулем которого находился 49-летний мужчина.

В результате ДТП от полученных травм скончался пассажир автомобиля «Мицубиси Лансер», 40-летний мужчина. Водитель иномарки, пассажиры, 34-летняя и 48-летняя женщины и 14-летняя девочка, с различными травмами госпитализированы.

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