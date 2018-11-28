2018-11-28T11:27:35+03:00
Происшествия

63-летняя тулячка стала жертвой "телефонного мошенничества"

В отделе МВД выясняют все детали случившегося
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники полиции ведут поиски подозреваемого в мошенничестве на территории Щекинского района Тульской области.

Как выяснилось, к 63-летней местной жительнице по телефону обратился неизвестный. Он сообщил, что является работником банка, который выпустил имеющуюся у женщины пластиковую карту.

Под этим предлогом злоумышленник выяснил реквизиты карточки. Затем жительница Щекино обнаружила списание 19 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. В отделе МВД выясняют все детали случившегося.

Чтобы не стать жертвой преступления, полицейские напоминают гражданам:

- нельзя сообщать незнакомому лицу паспортные данные, номера банковских карт и их cvc-кoд (его нельзя называть даже специалисту банка).

- нельзя говорить пароль, который приходит на ваш телефон в виде СМС-сообщения.

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