63-летняя тулячка стала жертвой "телефонного мошенничества"
Сотрудники полиции ведут поиски подозреваемого в мошенничестве на территории Щекинского района Тульской области.
Как выяснилось, к 63-летней местной жительнице по телефону обратился неизвестный. Он сообщил, что является работником банка, который выпустил имеющуюся у женщины пластиковую карту.
Под этим предлогом злоумышленник выяснил реквизиты карточки. Затем жительница Щекино обнаружила списание 19 тысяч рублей.
Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. В отделе МВД выясняют все детали случившегося.
Чтобы не стать жертвой преступления, полицейские напоминают гражданам:
- нельзя сообщать незнакомому лицу паспортные данные, номера банковских карт и их cvc-кoд (его нельзя называть даже специалисту банка).
- нельзя говорить пароль, который приходит на ваш телефон в виде СМС-сообщения.