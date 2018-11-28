2018-11-28T11:26:46+03:00
Происшествия

В Тульской области 14-летний подросток угнал родительский автомобиль и врезался в дерево

Мальчик с различными травмами госпитализирован
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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27 ноября в 18.00 на 6 км дороги «Алексин-Мичурино» Алексинского района произошло ДТП. 14-летний подросток без ведома родителей взял автомобиль «УАЗ-469Б», стоящий у дома.

Мальчик, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения, а затем въехал в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля «УАЗ» с различными травмами госпитализирован.

УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает родителям: ключи от гаражей и транспортных средств должны храниться в недоступном или неизвестном для детей месте, во избежание бесконтрольного пользования данной техникой.

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