В Тульской области сестра лишила квартиры брата-инвалида: организована доследственная проверка
В ходе нее будут установлены обстоятельства произошедшего
Фото: стоп-кадр видео
Изменить размер текста:
Напомним, ранее стало известно о происшествии в г. Донской Тульской области. По информации источника, старшая сестра обманула брата-инвалида и выгнала его из квартиры. Молодой человек по доверенности попросил ее помочь с жильем. Однако остался без денег, парня отправили в интернат.
По данному факту в следственном управлении инициировано проведение процессуальной проверки. В ходе нее будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.