В Тульской области сестра лишила квартиры брата-инвалида: организована доследственная проверка

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-28T11:16:42+03:00

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Напомним, ранее стало известно о происшествии в г. Донской Тульской области. По информации источника, старшая сестра обманула брата-инвалида и выгнала его из квартиры. Молодой человек по доверенности попросил ее помочь с жильем. Однако остался без денег, парня отправили в интернат.

По данному факту в следственном управлении инициировано проведение процессуальной проверки. В ходе нее будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.