В Тульской области мужчина вскрыл гараж и украл болгарку и триммер
Полицейские не исключают, что мужчина совершал и другие подобные хищения
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В одном из сел Заокского района мужчина повредил навесной замок и вскрыл гараж на участке, принадлежащем жителю Московской области. Его наживой стали различные инструменты – болгарка, триммер и другие.
При проведении мероприятий, направленных на раскрытие кражи, полицейские выяснили, что к хищению может быть причастен проживающий поблизости 39-летний безработный мужчина.
Стражи порядка не исключают, что мужчина совершал и другие подобные хищения. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».