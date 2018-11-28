В Тульской области мужчина вскрыл гараж и украл болгарку и триммер

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-28T11:04:56+03:00

Полицейские не исключают, что мужчина совершал и другие подобные хищения

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В одном из сел Заокского района мужчина повредил навесной замок и вскрыл гараж на участке, принадлежащем жителю Московской области. Его наживой стали различные инструменты – болгарка, триммер и другие.

При проведении мероприятий, направленных на раскрытие кражи, полицейские выяснили, что к хищению может быть причастен проживающий поблизости 39-летний безработный мужчина.

Стражи порядка не исключают, что мужчина совершал и другие подобные хищения. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».