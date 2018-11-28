2018-11-28T10:47:40+03:00
Общество

Более 590 тысяч туяков получили прививку от гриппа

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Всего в Тульской области привито против гриппа 597 937 человек (40% от численности населения). Вакцина для иммунизации взрослых «Совигрипп» поступила в регион в полном объеме 507 510 доз (100% от заявки).

Детская противогриппозная вакцина поступила в полном объеме 137 600 доз (100% от заявки). По состоянию на 23 ноября привито 91 446 человек.

За счет средств бюджета области закуплено 20 000 доз вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс». По состоянию на 23 ноября привито 12 344 человека.

За счет личных средств предприятий привито 6 998 человек.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная, характерная для данного периода, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

С 19 по 25 ноября зарегистрировано 4 997 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 35 % и ниже уровня предыдущей недели на 3,8%.

В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ТулГУ пройдут соревнования по греко-римской борьбе
В Туле ограничат движение по улице Столетова
Мужчина до смерти забил посетителя бара в Туле
На 23-летнего жителя Тульской области завели уголовное дело за пьяную езду
В Тульской области фура подмяла легковушку: один погиб, четверо пострадали
63-летняя тулячка стала жертвой "телефонного мошенничества"
В Тульской области 14-летний подросток угнал родительский автомобиль и врезался в дерево
В Тульской области сестра лишила квартиры брата-инвалида: организована доследственная проверка
В Тульской области мужчина вскрыл гараж и украл болгарку и триммер
5 декабря передвижная приемная продолжит работу на территории «Ильинское»
В Туле пенсионерка взыскала почти 300 тысяч рублей с медицинского центра
Новый год 2018-2019 в Туле: на площади Ленина выступят «Дискотека Авария», Лада Дэнс и ВИА «Поющие гитары»
Число преступлений среди подростков в Тульской области выросло на 10%
28 ноября передвижная приемная продолжит работу на территории «Шатское» в Туле
В Туле снесут многоквартирный дом на ул. Демонстрации
В Туле прошли мастер-классы по конструированию
В Тульской области горящую дачу тушили шесть пожарных
Бейдж «Гость Тулы»: как получить
В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший
На Дзержинского в Туле столкнулись три авто: есть пострадавший
В Туле на ул. Пролетарской сгорел автомобиль "Шевроле Нива"