Более 590 тысяч туяков получили прививку от гриппа
Всего в Тульской области привито против гриппа 597 937 человек (40% от численности населения). Вакцина для иммунизации взрослых «Совигрипп» поступила в регион в полном объеме 507 510 доз (100% от заявки).
Детская противогриппозная вакцина поступила в полном объеме 137 600 доз (100% от заявки). По состоянию на 23 ноября привито 91 446 человек.
За счет средств бюджета области закуплено 20 000 доз вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс». По состоянию на 23 ноября привито 12 344 человека.
За счет личных средств предприятий привито 6 998 человек.
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная, характерная для данного периода, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.
С 19 по 25 ноября зарегистрировано 4 997 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 35 % и ниже уровня предыдущей недели на 3,8%.
В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.