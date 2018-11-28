2018-11-28T10:23:53+03:00
Происшествия

В Туле пенсионерка взыскала почти 300 тысяч рублей с медицинского центра

Тулячке не удалось пройти полный курс лечения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле пенсионерка обратилась за помощью в медицинский центр «Гранд». Она оплатила несколько процедур, которые должна была получить в течение месяца. Однако полный курс лечения пройти не удалось в связи с переносом сроков, а в дальнейшем – с закрытием центра.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в защиту потребителя подало иск. Он удовлетворен судом. В пользу пенсионерки присуждено 277,6 тысяч рублей, причем штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя и компенсация морального вреда составили почти 100 тысяч рублей.

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