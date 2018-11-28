Новый год 2018-2019 в Туле: на площади Ленина выступят «Дискотека Авария», Лада Дэнс и ВИА «Поющие гитары»
На главной площади в Туле состоится грандиозное шестичасовое шоу
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Горожане и гости города могут отпраздновать Новый год 2018-2019 в Туле на площади Ленина у новогодней елки.
Шоу под открытым небом в рамках проекта «Тула - Новогодняя столица России» продлится шесть часов. В музыкальных номерах и постановках примут участие не только лучшие коллективы города Тулы, но и известные российские артисты.
Обещают прибыть «Дискотека Авария», Лада Дэнс, ВИА «Поющие гитары» и др.
Об этом в своем твиттере сообщил Дмитрий Литвинов.
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