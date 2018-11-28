Число преступлений среди подростков в Тульской области выросло на 10%

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-28T10:09:22+03:00

Об этом сообщил прокурор Тульской области Роман Прасков

Изменить размер текста: A A

28 ноября 2018 гола, в рамках мероприятия в прокуратуре Тульской области прокурор региона Роман Прасков отметил, что число преступлений среди подростков в области выросло на 10%.

- Отмечается рост преступлений в интернете. Существуют сайты, пропагандирующие психологию преступного мира среди подростков. Их посещают дети из благополучных и состоятельных семей, - отметил Роман Сергеевич.