СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-28T10:06:45+03:00

Вопросы будут обработаны и переданы для исполнения.

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28 ноября передвижная приемная продолжит работу на территории «Шатское» в Туле. Обращения граждан будут приниматься с 10.00 в деревне Новоселки (разворотное кольцо автобусного транспорта). Все вопросы будут обработаны и переданы для исполнения.

Напомним, передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет» работает с июня 2014 года. Она выезжает в отдаленные районы города и обеспечивает обратную связь с населением.