В Туле прошли мастер-классы по конструированию
В мероприятиях приняли участие более 200 детей и взрослых
Фото: Администрация города Тулы
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В Туле прошли мастер-классы по конструированию. Более 200 детей и взрослых научились создавать и программировать робототехнические механизмы и устройства на мастер-классах «Конструирование робототехнических механизмов из конструктора Lego Mindstorms EV3» и «Создание 3D робота в программе Lego Digital Designer», сообщает городская администрация.
Также теперь им под силу управлять мобильными роботами-футболистами, изготавливать модели планера на мастер-классе «Юный авиатор» и поучаствовать в мини-соревнованиях на дальность полета.