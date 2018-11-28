СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-28T09:22:13+03:00

В мероприятиях приняли участие более 200 детей и взрослых

Изменить размер текста: A A

В Туле прошли мастер-классы по конструированию. Более 200 детей и взрослых научились создавать и программировать робототехнические механизмы и устройства на мастер-классах «Конструирование робототехнических механизмов из конструктора Lego Mindstorms EV3» и «Создание 3D робота в программе Lego Digital Designer», сообщает городская администрация.

Также теперь им под силу управлять мобильными роботами-футболистами, изготавливать модели планера на мастер-классе «Юный авиатор» и поучаствовать в мини-соревнованиях на дальность полета.