В Тульской области горящую дачу тушили шесть пожарных

СЕГОДНЯ 09:02 2018-11-28T09:02:26+03:00

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить

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27 ноября в Ефремове на ул. Ленинградской загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:14.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 6 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела и обрушилась кровля, дача выгорела внутри. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.