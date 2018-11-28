В Тульской области горящую дачу тушили шесть пожарных
Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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27 ноября в Ефремове на ул. Ленинградской загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:14.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 6 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела и обрушилась кровля, дача выгорела внутри. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.