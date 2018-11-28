Бейдж «Гость Тулы»: как получить
7 декабря 2018 года, в рамках проекта «Тула – Новогодняя столица России» в оружейной столице стартует новогодний туристический сервис «Гость Тулы».
Это действующая в течение месяца программа лояльности для гостей, благодаря которой туристы получат целый ряд привилегий, бонусов и скидок.
Бейдж позволит туристам провести время в Туле наиболее продуктивно и комфортно – посетить музеи и театры, отправиться на экскурсии по историческому центру города, воспользоваться сервисами такси, получить скидки и бонусы в гостиницах, ресторанах и сувенирных магазинах города. Всего в проекте планируют принять участие более 200 объектов туриндустрии.
Бейдж «Гость Тулы» будут выдавать туристам бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего регистрацию путешественника за пределами Тульской области.
Его можно будет получить в Штабе приема гостей, ТИЦ, гостиницах и на вокзалах города.
В обмен на заполненную анкету гость Тулы получит печатный Бейдж, буклет с адресной программой и преференциями участников проекта, а также сладкий подарок в Штабе проекта.
В знак гостеприимства каждый ресторан предложит туристу чашкутульского чая, а отель подарит тульский пряник.
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